Ученые из Калужского государственного университета, ВНИИ радиологии и агроэкологии в Обнинске и Института ядерной физики в Новосибирске нашли способ, который позволяет продлить срок хранения пищи животного происхождения с помощью ее облучения гамма-частицами. Статья опубликована в журнале «Радиация и риск».

Пища животного происхождения относительно быстро портится, потому что большое количество бактерий и грибков разлагают ткани умершего организма. Наиболее сильное влияние они оказывают на пресервы – рыбные блюда, которые не подвергались термической обработке. Ученые выяснили, что при подаче ионизирующего излучения на продукты оно уничтожает микробов и бактерии внутри и на поверхности пресервов, замедляя таким образом разложение рыбы.

Чем сильнее интенсивность облучающего пучка, тем больше бактерий уничтожается. Однако, при повышении интенсивности, разрушаются также клетки рыбы, что может привести к появлению неприятного вкуса и канцерогенов. В ходе экспериментов ученые установили, что избежать этого можно при максимальной энергии пучка в 5МэВ – в таком случае срок хранения пресервов из сельди увеличился с 10 до 45 суток.

Ограничением в процессе обработки пищи является ее толщина: мясо или рыба должны быть не толще 2,5 см; в противном случае пучок электронов не сможет проникнуть в наиболее удаленные от края мяса участки.

«Что касается безопасности – то образующиеся продукты радиолиза принципиально не отличаются от продуктов термической обработки консервов. Если мы не боимся нагрева пищи, то почему мы должны опасаться радиационного метода?», – заявил руководитель Радиационного центра Института ядерной физики Александр Брязгин.

Новую разработку, подчеркивают ученые, можно будет также применять для дезинфицирования уже запакованных продуктов, в том числе фарша. Технология может найти применение, помимо гражданской пищевой промышленности, в обеспечении питания в военной и космической сфере.