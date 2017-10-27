В течение десятилетий китайские финансовые эксперты считали, что их соотечественник Ван Чуаньфу уже на пороге входа в мировой пантеон автопромышленников. Увлеченный экологичными технологиями Ван начал заниматься производством электромобилей, и 9 лет назад Уоррен Баффет приобрел 10% акций его компании BYD. Однако в Китае, да и во всем мире продолжали ездить на машинах с бензиновом двигателем, и Ван с его BYD оставался в тени Renault, General Motors и Volkswagen.

Спустя 22 года после основания компании, акции BYD поднялись до рекордных отметок, а инвесторы считают, что благодаря новым законам в Китае продажи BYD, которая уже стала крупнейшим в стране продавцом электромобилей, вырастут. В сентябре власти Китая заявили, что вскоре обозначат сроки окончания производства и продаж автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями. Это улучшит качество воздуха в стране и снизит зависимость от зарубежной нефти.

И – озолотит BYD. Ван ожидает, что Китай сделает электрическим весь грузопассажирский транспорт к 2025 году, а к 2030-му – запретит продажи всех автомобилей, загрязняющих среду своими выхлопными газами. Это вполне соответствует агрессивным обещаниям Великобритании и Франции. «Грядет сезон урожая, – говорит Ван. – По срокам Китай не будет отставать от Европы».