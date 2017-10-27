The Misfit Economy, или экономика отщепенцев – изобретение двух женщин из Нью-Йорка и Лондона. Обе заняты писательством и тем, что сами определяют как культурный хакинг и исследование социальных инноваций. Алекса Клей и Кира Майя Филипс полагают, что «теневые и неформальные хозяйственные единицы могут быть такими же рассадниками конформизма, как и субъекты традиционной экономики», а «работа на мексиканский наркокартель может быть очень похожа на работу в ExxonMobil». Но что важно, на дне и в тени общества могут рождаться интересные управленческие решения и прогрессивные социальные идеи. Книга Клей и Филипс «Зарабатывать на хайпе. Чему нас могут научить пираты, хакеры, дилеры и все, о ком не говорят в приличном обществе» (выходит в издательстве «Эксмо») рассказывает именно о таких явлениях. По крайней мере сами авторы считают своих героев «создателями прорывных инноваций» – ни много ни мало.