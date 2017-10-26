Жюри «Русского Букера» объявило романы, вошедшие в шорт-лист литературной премии. Об этом сообщается на сайте премии.

В списке финалистов – шесть романов. Это «Тайный год» Михаила Гиголашвили, «Заххок» Владимира Медведева, «Свидание с Квазимодо» Александра Мелихова, «Номах. Искры большого пожара» Игоря Малышева, «Убить Бобрыкина. История одного убийства» Александра Николаенко и «Голомяное пламя» Дмитрия Новикова.

В лонг-лист премии,объявленный 7 сентября, вошли 19 романов, опубликованных с 16 июня 2016 года по 15 июня 2017 года. В число претендентов не попал роман Виктора Пелевина «Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами».

Кто станет лауреатом «Русского Букера», станет известно 5 декабря. Победитель получит 1,5 млн рублей, остальные финалисты – 150 тысяч рублей. В 2017 году премию вручат в 26-й раз; до этого ее лауреатами становились Людмила Улицкая, Булат Окуджава, Василий Аксенов..