Прошедший 1 октября референдум в Каталонии, которому центральные испанские власти пытались помешать в том числе и с помощью силы, был главной мировой новостью. Руководство региона объявило о сокрушительной победе сторонников независимости, однако официально о выходе из состава страны объявлено не было. С тех пор стороны конфликта перешли к выжидательной тактике: они объявляют друг другу ультиматумы, угрожают резкими действиями и все чаще откладывают серьезные решения, которые могут или нормализовать ситуацию, или, наоборот, привести к резкой эскалации конфликта. Republic восстановил хронику событий последнего года, на примере которой можно увидеть, какие инструменты для отстаивания своей позиции есть у центра и региона в западной стране, если они не хотят переводить конфликт в горячую фазу.

Октябрь 2016 года. Каталония. Парламент Каталонии принял решение об организации референдума о независимости. Точная дата не выбрана, СМИ пишут о 24 сентября или 1 октября 2017 года. Голосование решили провести, потому что аналогичный плебисцит 2014 года ни к чему не привел. Тогда 80% жителей региона высказались за полную независимость от Испании, но федеральные власти уменьшили важность референдума до «опроса о политическом будущем Каталонии» и не признали его итоги.

9 июня 2017 года. Каталония. Президент женералитета Каталонии Карлес Пучдемон объявил дату проведения референдума о независимости. Голосование назначили на 1 октября. Политик призвал жителей региона прийти на участки, чтобы решить судьбу автономии. Власти Испании отказались согласовывать референдум.

6 сентября. Каталония. Парламент Каталонии одобрил «Закон о референдуме о самоопределении Каталонии». 72 депутата проголосовали за, 60 – против. Пучдемон в тот же день подписывает документ.

20 сентября. Мадрид. Конституционный суд Испании аннулировал закон о проведении референдума в Каталонии. Решение президиума парламента региона признали незаконным. Через два дня Министерство внутренних дел Испании решило направить в Каталонию дополнительные силы Гражданской гвардии и полиции. Конституционный суд Испании запретил каталанским чиновникам тратить госсредства на организацию референдума. Мадрид решил штрафовать на €12 тысяч ежедневно каждого чиновника, занимающегося подготовкой голосования. Испанские власти изымают 10 млн бюллетеней, подготовленных для референдума.

1 октября. День референдума. 90% каталонцев проголосовали за отделение от Испании. Пучдемон готовится передать результаты в парламент Каталонии для провозглашения независимости. Голосование прошло на фоне стычек с Гражданской гвардией и полицией. В столкновениях пострадали не меньше 850 человек. Глава правительства Испании Мариано Рахой не признает итоги референдума, называет плебесцит «преднамеренной атакой» на целостность Испании и одобряет действия гвардии.

5 октября. Мадрид. Конституционный суд Испании отменил заседание парламента Каталонии, на котором власти автономии хотели объявить о независимости. Суд напоминает, что декларация независимости нарушает конституцию страны.

6 октября. Каталония. Представитель правительства Испании в Каталонии Энрик Мильо извинился за действия полиции во время референдума. Политик признался, что сожалеет обо всех пострадавших.

7 октября. Мадрид. В городе прошла масштабная акция в поддержку единства Испании. По подсчетам организаторов, на мероприятие пришло до 150 тысяч человек. Люди вышли с лозунгами: «Мы патриоты, а не фашисты» и «Не разделяйте нас, Каталония – в Испании».

10 октября. Каталония. Пучдемон не стал объявлять независимость Каталонии ради переговоров с Испанией. Глава региона говорит, что готов «следовать воле народа, чтобы Каталония стала независимым государством». Руководители автономии подписывают в этот день декларацию о провозглашении независимости, но документ не вступает в действие.

12 октября. Первый ультиматум Мадрида. Премьер-министр Испании Мариано Рахой дал властям Каталонии восемь дней, чтобы отказаться от планов по объявлению независимости. До 16 октября руководство автономии должно подтвердить или опровергнуть свой выход из состава Испании. Если Каталония покидает страну, то у нее есть еще 3 дня «на исправление ситуации».