Животные вновь показали, что могут решать задачи не хуже человеческих детей, если не взрослых. Группа енотов успешно прошла тест, в котором надо достать недоступный предмет из узкой трубки. Ранее его проходили другие виды – вороны и некоторые приматы. При этом они нередко находили альтернативные решения, не предусмотренные экспериментаторами.

Этот тест основан на басне Эзопа «Ворона и кувшин». По сюжету, ворона смогла напиться из кувшина, на дне которого оставалось немного воды, набросав туда мелких камешков, и вытеснив воду наверх. Для эксперимента использовалась узкая трубка, частично заполненная водой, на поверхности которой плавало что-то съедобное (в эксперименте с енотами – зефир).

Несколько енотов, которым показали, как брошенные камни поднимают уровень воды, повторили это и достали еду. Но одна из самок поступила иначе – раскачала трубку, используя свой вес, и опрокинула ее (примерно так некоторые еноты переворачивают мусорные баки). Хотя исследователи специально сделали емкость устойчивой, укрепив ее на плоском основании.

Более сложный вариант теста – с выбором между разными грузами, трубками разного диаметра и сообщающимися сосудами – прошли вороны. Среди прочего они показали, что понимают зависимость между диаметром трубки и уровнем воды. В другом тесте, в котором участвовали грачи, надо было выбрать камни большего размера, чтобы быстрее поднять уровень воды. При этом не пытались достать еду после каждого броска, а приблизительно рассчитывали, сколько камней нужно для завершения теста.

В схожем исследовании, которое провели шведские ученые из Лундского университета, воронам предложили простейший механизм – коробку с едой, которая открывалась, если сбросить на нее камень. Научившись использовать ее, они также показали способности планировать свои действия – когда им предлагали на выбор несколько предметов, большинство заранее выбирали камень, чтобы использовать его позднее. Один из воронов, как рассказал автор исследования, освоил базовый метод, и стал учить этому остальных. Затем он придумал другой способ – набросать на коробку мелких веток, чтобы сработал механизм. В итоге его отстранили от эксперимента из-за опасений, что он обучит остальных и повлияет на результаты.