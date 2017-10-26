Twitter запретил всем акканутам Russia Today (RT) и Sputnik размещать любые рекламные объявления. Об этом говорится в официальном сообщении компании.

Как заявили в Twitter, такое решение было основано на выводах американского разведывательного сообщества о том, что оба российских агентства пытались влиять на выборы президента США в 2016 году. В компании подчеркнули, что решение не распространяется на других рекламодателей, а RT и Sputnik могут оставаться пользователями платформы.

«Нам было нелегко принять такое решение, но мы сделали шаг в рамках нашей приверженности защите честности в предоставлении услуг пользователям твиттера», – отмечается в сообщении.

Кроме того, Twitter решил пожертвовать $1,9 млн, полученных от продажи рекламы RT и Sputnik с 2011 года, в поддержку независимых исследований об использовании твиттера во время выборов.

Вмешательство России в политику США сейчас расследуют в Facebook, Twitter и Google. Ожидается, что 1 ноября представители компаний выступят на открытых слушаниях в Конгрессе, посвященных этому вопросу.

17 октября РБК опубликовало расследование о деятельности так называемой «фабрики троллей» во время предвыборной кампании в США. По данным издания, на протяжении почти двух лет сотрудники компании из Санкт-Петербурга вели и продвигали сообщества в фейсбуке, твиттере и других соцсетях, посвященные основным социальным проблемам в США.