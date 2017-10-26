Бывшего сенатора от Чечни, бизнесмена Умара Джабраилова, устроившего стрельбу в отеле Four Seasons, оштрафовали за употребление наркотических средств на 4 тысячи рублей. Такое решение принял мировой судья Тверского района Москвы, сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на пресс-службу суда.

25 октября Джабраилова признали вменяемым по результатам психолого-психиатрической экспертизы. Бизнесмен признал свою вину и попросил рассмотреть его дело в особом порядке.

Экс-сенатора задержали в Four Seasons 29 августа. Прибывшим полицейским он сначала заявил, что не сдастся «без боя», но затем позволил себя задержать. На Джабраилова завели дело о хулиганстве и отпустили под подписку о невыезде.

Как сообщали источники РБК, в номере Джабраилова нашли неизвестный белый порошок и таблетки, которые отправили на экспертизу. Сам бизнесмен говорил, что «никто ничего не нашел», и указывал: «Если они что и могли найти, то пищевую соду».

Сначала Джабраилов назвал случившееся «досадной оплошностью». Позднее он объяснял, что стрелял из-за провокаций со стороны сотрудников Four Seasons, которые хотели его «выжить оттуда». «Я был в тот момент немного в раздумьях о войне. Контузия сработала. Потом, когда я осознал [что происходит], я тут же разрядил обойму и стал ждать в номере, когда за мной приедут», – добавил он.