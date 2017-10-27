Неожиданно образцовый, как из учебника, этический казус: «Трансперенси Интернешнл – Россия» опубликовала доклад о том, как руководители российских театров платят сами себе. Названы 14 имен режиссеров, в чьей деятельности обнаружен конфликт интересов. Уточняется также, что материалы расследования переданы в Генпрокуратуру, которая уже подтвердила факт нарушения федеральных законов тремя театрами. Среди этих трех театров – «Гоголь-центр», руководитель которого Кирилл Серебренников, по данным «Трансперенси», тоже начислял себе гонорары за режиссерские работы. Серебренников, как известно, и так находится под домашним арестом по делу «Седьмой студии», и, судя по задержанию Софьи Апфельбаум, большое «театральное дело» силовики не собираются спускать на тормозах, а наоборот, делают его еще более масштабным. На таком фоне поиск новых нарушений в работе Серебренникова с жалобами в прокуратуру выглядит крайне двусмысленно – если силовики уже преследуют человека, обязательно ли им помогать?