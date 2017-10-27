В США рассекретили почти три тысячи документов, связанных с убийством президента страны Джона Кеннеди в 1963 году. Они опубликованы на сайте Национального архива.

До конца 2018 года американские власти намерены обнародовать еще несколько тысяч документов по этому делу. Пока они остаются засекреченными по распоряжению нынешнего главы государства Дональда Трампа, который пошел навстречу просьбам ЦРУ и ФБР, передает Associated Press. По словам Трампа, у него «не было выбора», так как публикация архива полностью могла нанести ущерб национальной безопасности.

Среди раскрытых документов, в частности, сведения, полученные ФБР относительно реакции СССР на убийство Кеннеди. Представители Москвы назвали Ли Харви Освальда «невротическим маньяком, не проявляющим лояльности ни к собственной стране, ни к чему либо еще», и были убеждены, что его использовали для разжигания антикоммунистических настроений, хотя никакой связи между Освальдом и Советами не было.

Кроме того, по данным источников ФБР, советские власти были крайне обеспокоены покушением на американского президента. В Москве опасались, что «в отсутствие руководства какой-нибудь безответственный генерал в Соединенных Штатах может запустить ракету в Советский Союз».

В докладной записке директора ФБР Эдгара Гувера также говорится, что советские граждане встретили новость об убийстве Кеннеди «с большим шоком и оцепенением», причем в память о президенте США даже «звонили колокола церквей».

Джона Фицджеральда Кеннеди застрелил снайпер 22 ноября 1963 года. Ли Харви Освальд, которого обвинили в этом преступлении, отрицал свою вину. Вскоре после задержания самого Освальда по пути в тюрьму застрелил владелец ночного клуба Джек Руби.