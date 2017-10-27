Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латиницу. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Отмечается, что поэтапный переход на латиницу должен состояться до 2025 года. В проекте нового алфавита будет 32 буквы (вместо 42 букв в нынешнем алфавите, основанном на кириллице). Для восьми звуков будет использоваться апостроф, а от диграфов и буквы w разработчики отказались.

Назарбаев впервые заявил о планах перейти на латиницу в 2012 году, упомянув об этом в стратегии «Казахстан 2050». Тогда же он отметил, что переход не означает отказа от русского языка.

В апреле президент Казахстана указывал, что в 1940 году страна перешла на кириллицу по политическим соображениям. Теперь, по его мнению, Казахстану снова нужен латинский алфавит, соответствующий современным технологиям и коммуникациям.

Из бывших республик СССР от кириллического алфавита ранее отказались Азербайджан, Молдавия, Туркмения и Узбекистан. В Киргизии и Таджикистане пока сохраняются алфавиты на основе кириллицы.