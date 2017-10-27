Работавшая в АФК «Система» Анна Андреева потребовала возбудить уголовное дело в отношении руководства компании. С соответствующими заявлениями она обратилась в Генпрокуратуру, Следственный комитет, ФСБ, службу экономической безопасности ФСБ и МВД по Москве, пишет газета «Ведомости».

Андреева обвиняет менеджмент «Системы» в невыплате ей и ее команде бонусов за несколько лет. Менеджер также утверждает, что против нее организовали «корпоративную травлю», из-за чего у нее пропал слух и начались головные боли.

Андреева работала в «Системе» с 2008 по 2013 год, входила в совет директоров Башкирской электросетевой компании. Претензии сотрудницы касаются сделки по покупке компании «Инвестлеспром» у Банка Москвы: по ее словам, ее отстранили от переговоров по приобретению актива, не выплатили причитающийся бонус и принудили к увольнению по собственному желанию.

Представители правоохранительных ведомств отказались прокомментировать ситуацию, между тем сотрудники двух из них подтвердили «Ведомостям», что заявления от Андреевой поступили 23 октября и находятся на рассмотрении. В свою очередь, представитель «Системы» Сергей Копытов заявил, что «трудовые отношения с Андреевой были прекращены четыре года назад в строгом соответствии с законом». Он добавил, что компания полностью выполнила обязательства перед своим сотрудником.