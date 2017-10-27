Госдепартамент США 26 октября подготовил список организаций и лиц, связанных с российской обороной и разведкой, и направил его в Конгресс в рамках реализации нового закона о санкциях против России.

В списке Госдепартамента 39 организаций; 33 из них связаны с оборонным сектором и шесть – с разведывательным. Официально ведомство его не озвучивало, но копию списка опубликовала New York Times. В список вошли концерны «Калашников» и «Ижмаш», «Рособоронэкспорт», КБ «Сухой» и «Туполев», «Алмаз-Антей», «Ростех». также ФСБ, СВР и ГРУ.

Попадание в список ведет за собой ограничение на ведение деятельности с американскими компаниями и физическими лицами. Любые «значительные» сделки с фигурантами санкционного листа проводить запрещено. «Значительность» транзакции в каждом отдельном случае будет определять Госдепартамент.

Большинство из предприятий уже находятся под секторальными санкциями, введенными из-за присоединения Крыма к России. В частности, это «Калашников», «Алмаз-Антей» и «Уралвагонзавод».и

Закон, в рамках которого вводятся санкции, был принят летом 2017 года. Закон поставил Россию в один ряд с Ираном и КНДР и запретил взаимодействия с ней в военной и оборонной сферах. Помимо этого, документ запрещает президенту снимать с России какие-либо санкционные ограничения без одобрения Конгресса.