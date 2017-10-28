Противоречивый союз феминистки Марии Алехиной и православного мракобеса Дмитрия Энтео получил удивительную популярность – недавно этому феномену посвятили как минимум пару вдумчивых лонгридов, а также бесчисленные обсуждения в социальных сетях (автор этих строк, справедливости ради, тоже приложил руку к популяризации данной истории). Однако помимо справедливого обвинения, что Дмитрий Энтео много лет выполнял роль внештатного полицейского провокатора, волна критики пошла по линии «совместимости». Мол, негоже представителям условно «прогрессивных» взглядов (феминизма, толерантности и прочего хорошего-доброго-светлого) якшаться с теми, что убежден, будто жить нужно буквально согласно Библии. И тем более вступать в какие-то близкие отношения. «У белой женщины черный ребенок!» – какой позор, – «У феминистки православный бойфренд!» Со стороны мракобесного парткома реакция последовала еще более строгая – Энтео исключили из движения «Божья воля» (которое он же и создал). Но вот вопрос: откуда взялась уверенность, будто нужна эта «совместимость», похожесть, общность? Будто любовь – это поиски отражения в зеркале, а не что-то большее?

Любовь под угрозой

Тезис о важности «совместимости» стал устоявшейся догмой. Мол, правильный союз непременно подразумевает общность интересов и целей, схожесть взглядов на мир. Возможен он лишь между людьми, которые «подходят» друг другу. Поэтому к выбору следует подходить ответственно. Примерно как кадровик на работе: «Вы точно разделяете миссию и ценности нашей компании? Почему вы выбрали именно нашу компанию?» Соответственно, союз феминистки и традиционалиста есть нечто немыслимое – как будто фанат китайской кухни пришел устраиваться на работу в «Макдоналдс». Такой союз должен лопнуть под гнетом внутренних противоречий. Апофеозом этого подхода являются современные сервисы знакомств – в особенности Tinder – где можно выставить собственные интересы и пристрастия, а затем видеть лишь те анкеты, с которыми у вас «совпадение». Таким образом, мудрые алгоритмы избавят вас от мук выбора, решат все за вас, оставив лишь «подходящие партии».

Французский философ Ален Бадью в книге In Praise of Love пишет о том, что сама концепция любви в современном мире оказалась под угрозой – именно со стороны такого жесткого рационализаторского подхода. Согласно Бадью, любви, первым делом, угрожает культ безопасности, крепко замешанный на страхе перед риском. Риска быть отвергнутым, получить душевную травму – того, что присуще любви по определению. Сервисы основанные на анкетировании и поиске совпадений как бы говорят нам – «Боитесь ошибиться? Обжечься? Сделать неверный выбор? С нами вам нечего бояться. Мы подберем человека, который вам идеально подходит!» Алгоритмы сопоставят вкусы, возраст, образование, род занятий, знак зодиака и прочие важные вещи – все для того, чтобы предложить самый «безрисковый вариант». Примерно как в пенсионном фонде, когда вам нужно решить куда вложить кровно нажитое.