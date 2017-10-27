Московское бюро «Меганом» получило разрешение на строительство 305-метрового небоскреба в Нью-Йорке. Об этом пишет издание об архитектуре Dezeen.

сайт «Меганома»

Здание построят на Пятой Авеню. После завершения строительства объект станет одним из самых высоких на Манхэттене после Эмпайр-стейт-билдинг и One World Trade Center.

Проект «включает в себя несколько уникальных дизайнерских решений» и учитывает «экологию». Почти все этажи будут жилыми, а на вершине небоскреба появится «поразительная арочная смотровая площадка».

Строительство небоскреба на Пятой Авеню станет для «Меганома» первым проектом в Нью-Йорке.

«Меганом» разработал дизайн, построенный вокруг использования алюминия и стекла. В башне будут большие круглые окна от пола до потолка. Архитекторы придумали систему, «которая отделяла бы функциональное ядро небоскреба от его жилых помещений».

Строительством займется компания Five Points Development, принадлежащая израильскому бизнесмену Борису Кузинцу. Фирма давно сотрудничает с «Меганомом». В Москве компания занималась модернизацией улицы Остоженка, универмагом «Цветной», расширением Пушкинского музея, генпланом Парка Горького и обновлением Музея Кремля.