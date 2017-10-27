Банк России снизил ключевую ставку до 8,25% годовых. Об этом говорится в пресс-релизе российского регулятора.

«Экономика продолжает расти. Инфляционные ожидания остаются повышенными. Их снижение остается неустойчивым и неравномерным. Среднесрочные риски превышения инфляцией цели преобладают над рисками устойчивого отклонения инфляции вниз. С учетом этого Банк России продолжит переходить от умеренно жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике постепенно», – отмечается в материалах ЦБ.

В регуляторе указали, что на ближайших заседаниях допускают дальнейшее снижение ставки. Следующее заседание, на котором будет решаться этот вопрос, запланировано на 15 декабря.

С начала 2017 года Центробанк снижает базовую ставку в пятый раз. В предыдущий раз регулятор уменьшил ее 15 сентября – на 0,5 процентного пункта до 8,5% годовых, а до этого предупреждал, что «видит пространство» для дальнейшего снижения ставки во второй половине 2017 года с учетом инфляционных рисков, динамики инфляции и ВВП.

Большинство аналитиков прогнозировали, что на заседании 27 октября совет директоров ЦБ продолжит сокращать ключевую ставку. Так, опрошенные «Интерфаксом» эксперты ожидали, что она уменьшится на 25 или 50 базисных пунктов. Участники опроса ТАСС склонялись к тому, что ставку снизят на 25 базисных пунктов.

Директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Игорь Дмитриев говорил, что текущий уровень инфляции – «вблизи четырех [процентов]» – позволяет регулятору снижать ставку «в сторону нейтральных средних долгосрочных уровней». В свою очередь, глава Минфина Антон Силуанов выразил уверенность, что ЦБ вновь снизит ставку в конце октября.

В 2016 году Центробанк снижал ключевую ставку дважды – в июне (впервые с середины 2015 года) и в сентябре. В 2014 году регулятор для борьбы с инфляцией неоднократно поднимал ставку: так, в декабре того года ставка была увеличена сначала до 10,5% годовых, затем – до рекордных 17%.