Ученица одной из школ в префектуре Осака подала иск к учебному заведению на 2,2 млн иен ($19 тысяч) за то, что администрация заставила покрасить ее волосы в черный цвет. Об этом пишет Quartz.

У 18-летней девушки от рождения темно-каштановые волосы. При поступлении администрация школы потребовала от нее перекрасить их в черный, мотивируя это школьными правилами – в учебном заведении заявили, что «даже студенты по обмену со светлыми волосами должны красить их в черный».

Японка перестала посещать школу с конца 2016 года, после того как ей запретили ехать в школьную поездку и удалили ее имя из школьного регистра. В своем иске она подчеркнула, что помимо моральных страданий перекрашивание волос привело ее к проблемам с волосами и кожей головы.

Представители департамента образования префектуры от комментариев до суда отказались.

В Японии, отмечает Quartz, очень многие школы, помимо обязательной по всей стране школьной формы, вводят дополнительные ограничений на внешний вид учеников, например, запрещают девушкам носить украшения или красить глаза.

В большинстве школ – в отличие от упомянутого случая – ученикам также запрещают менять цвет волос. Недавний опрос, проведенный изданием Asahi, показал, что в 60% школ Токио требуют доказательств от учеников, что их волосы не подвергались окраски. Доказательством могут служить, например, фото из раннего детства.