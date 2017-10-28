Как будет выглядеть рынок труда в ближайшие 10 лет? Производство упадет, розничная продажа пошатнется. Богатые продолжат богатеть, и все большему числу людей будут платить за уход за пожилыми. Этот прогноз, над которым в течение двух лет работали 25 экономистов, опубликовало Бюро трудовой статистики при министерстве труда США. Их наблюдения можно применить и к другим странам.

Самыми популярными станут професcии, связанные с уходом за пожилыми, в компьютерной области и в сфере экологически чистой энергии. В сфере ухода за пожилыми американцами в ближайшее десятилетие появится 1,1 млн новых рабочих мест. Это 10% от всего количества рабочих мест (11,5 млн), которые создаст рынок, по мнению экспертов бюро. Работники в сфере экологически чистой энергии (монтажники солнечных панелей, операторы ветряных турбин) – единственные профессии, которые к 2026 году станут вдвое более востребованными. Топ-10 завершают математики и статистики. В прогнозе экономистов Atlantic выделил несколько тенденций.