Ученые из Кембриджского университета провели исследование, в ходе которого изучали работу человеческих мышц и мозга. Выяснилось, что если человек одновременно занимается физической и умственной активностью, то падает качество каждого из процессов. Об этом пишет New York Times со ссылкой на статью, опубликованную в Scientific Reports. Целью исследование было изучение совместной работы головного мозга и мускулатуры. Ученых волновало, какая из частей тела получает больше энергии.

Для исследования ученые пригласили 62 человека, занимающихся академической греблей. Их попросили трижды посетить университетскую лабораторию, чтобы зафиксировать работу мозга и мышц в разных ситуациях.

В первом случае гребцам показывали десятки слов на большом экране, пока они спокойно сидели в зале. Через три минуты просмотра их просили вспомнить как можно больше увиденных слов. Во втором эксперименте спортсменов на три минуту посадили на тренажер для гребли и попросили грести с максимальной скоростью. Во время последнего эксперимента гребцы должны были вновь быстро грести, но параллельно им показывали слова для запоминания. После трех минут физической активности, спортсмены вновь должны были воспроизвести максимальное количество показанных слов.

Исследователи сопоставили данные по каждому из экспериментов. Выяснилось, что во время третьего упражнения все спортсмены гребли медленнее, а количество заученных слов уменьшилось по сравнению с первым опытом. Ученые заметили, что спад в мышечной активности был куда сильнее, чем в умственной. Это привело их к выводу о том, что в борьбе за ресурсы организма мозг оказывается «важнее» мускулов.

Один из авторов исследования, доктор Дэнни Лонгман считает, что исследование доказывает преимущество мозга над мускулами во время эволюции. Обе части тела нуждались в энергии в суровых условиях окружающей среды, но мозг всегда получал ресурсы первым, что и привело к стремительному развитию Homo Sapiens.