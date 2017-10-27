Российские власти расширили список товаров, которые подпадают под действие продуктового эмбарго. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства 27 октября.

В перечень товаров, на которые распространяется запрет на поставки из-за рубежа, включены живые свиньи (за исключением чистопородных племенных животных), а также отдельные виды пищевых субпродуктов и жиров домашней птицы, крупного рогатого скота, лошадей, овец и коз. Как отмечается в постановлении, ограничения «не скажутся на обеспечении внутренних потребностей России».

Как пояснил вице-премьер Аркадий Дворкович, расширение эмбарго направлено против «серых» каналов поставок, передает «Прайм». Он пояснил, что такие каналы использовались для ввоза одних товаров под видом других.

Москва ввела продуктовое эмбарго в 2014 году в ответ на санкции, которые США, Европейский союз и другие страны применили к РФ после присоединения Крыма. Действие антисанкций неоднократно продлялось; пока запрет на поставки действует до 31 декабря 2018 года.

Под эмбарго попали, в частности, мясная, рыбная и молочная продукция, а также овощи и фрукты, произведенные в США, странах ЕС, Канаде, Австралии, Норвегии, Албании, Черногории, Исландии, Лихтенштейне и на Украине. В сентябре 2016 года в перечень запрещенных продуктов внесли соль.

После введения эмбарго в России резко выросли цены: в 2014 году инфляция оказалась максимальной с 2008 года и достигла 11,4%, а в 2015-м обновила максимум, составив 12,9%.