Президент США Дональд Трамп наконец разрешил публикацию более 2800 документов, связанных с убийством Джона Кеннеди. Но часть бумаг (в общей сложности тысячи страниц) все же решили не выкладывать, это решение должны пересмотреть в течение 180 дней. Как объяснил Трамп, это пришлось сделать из-за опасений, что в документах содержится информация о национальной безопасности и вопросы международных отношений.

Хотя копание в бумагах, как отмечает западная пресса, было больше похоже на разбор кучи случайных документов из найденной на чердаке коробки, в них все же удалось найти новые детали убийства Кеннеди. Пока изучение архива продолжается, Republic собрал первые интересные факты.

1. Бывший глава ФБР Джон Эдгар Гувер, который руководил бюро до 1972 года, в 1966 году представил доклад о том, как встретили убийство Кеннеди в СССР. По словам некого источника, граждане страны узнали о произошедшем практически сразу. Новость встретили с «большим шоком», а в честь памяти бывшего американского президента зазвонили церковные колокола.

Члены КПСС, приводятся в документе слова источника ФБР, верили, что к убийству Кеннеди причастны «ультраправые», которые хотели переворота в США. В Москве считали, что такая акция была нужна для того, чтобы разорвать советско-американские отношения, напасть на Кубу и развязать войну. Из-за этих опасней Советский Союз сразу же перешел в состояние повышенной боеготовности. Кроме того, в Москве опасались, что без сильного президента какой-нибудь «безответственный» генерал может направить ракеты на СССР.

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Советские чиновники, говорится в докладе, отрицали, что Ли Харви Освальд имел какое-либо отношение к СССР. Его описывали как «невротического маньяка, который не был верен своей стране и чему-либо остальному». В 1964 году советский перебежчик Юрий Носенко (в СССР он был сотрудником второго управления КГБ, которое занималось контрразведкой) рассказал, что за Освальдом следили советские спецслужбы. Он попал во внимание после того, приехал в СССР и объявил, что хочет остаться жить в стране. КГБ решило, что он психически неуравновешен.

2. Сотрудник кубинской разведки говорил, что был знаком с Освальдом. Кубинец назвал подозреваемого в убийстве президента «хорошим стрелком». Со своей стороны кубинская сторона отрицала, что имеет отношение к убийству Кеннеди. В одном из документов рассказывается о поездке членов специального комитета, который занимался расследованием убийств бывшего президента США и Мартина Лютера Кинга, на Кубу в 1978 году. Кубинский лидер Фидель Кастро заверил их, что ни он, ни правительство острова не имеют никакого отношения к гибели Кеннеди.

Национальный архив США

3. Незадолго до убийства Кеннеди (28 сентября 1963 года) Освальд общался с сотрудником КГБ в советском посольстве в Мехико. Это был консул Валерий Костиков. ЦРУ указывает, что он был связан с 13-ым департаментом КГБ, который отвечал за саботаж и убийства. Американские спецслужбы узнали о контакте Освальда и Костикова после того, как перехватили телефонный разговор от 1 октября. В нем американец на ломаном языке спрашивал у охранника, если что-то новое по поводу некой телеграммы в Вашингтон.

4. В одном из документов, в котором, предположительно, приводятся слова Гувера, написано: «По делу Освальда ничего нового нет, за исключением того, что он мертв». Доклад датирован 24 ноября 1963 года, то есть днем, когда Джек Руби застрелил единственного подозреваемого в убийстве Кеннеди.

5. За 25 минут до убийства Кеннеди журналисту британской газеты Cambridge Evening News поступил анонимный звонок. Человек, который не представился, посоветовал репортеру позвонить в американское посольство в Лондоне для «больших новостей». После смерти президента США журналист позвонил в полицию Кембриджа, который передала информацию в MI5, занимающуюся контрразведкой.

6. ФБР также проверяло версию, что к организации убийства Кеннеди, которого застрелили в Далласе, могут быть причастны техасские политики. В одном из документов есть краткий отчет, что сотрудники бюро намерены допросить человека, у которого есть сведения о подготовке покушения.

7. Согласно одной из конспирологических версий, к убийству Кеннеди могут быть причастны сотрудники спецслужб США. В архивах оказалось интервью с бывшим главой ЦРУ Ричардом Хелмсом, которого спрашивает, был ли Освальд агентом американской разведки. На этом моменте документ обрывается.