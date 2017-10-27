Басманный суд Москвы постановил отправить под домашний арест директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софью Апфельбаум. Об этом сообщает «Медиазона». Срок ареста – до 26 декабря, прогулки судья не разрешил.

Апфельбаум задержали 26 октября после допроса в Следственном комитете по делу «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова. Директору РАМТ предъявили обвинение в мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК), свою вину она не признает.

Как считают в СК, Апфельбаум обеспечивала согласование отчетной документации, «содержавшей завышенные сведения о количестве и стоимости проводимых мероприятий, чем способствовала хищению Серебренниковым и иными лицами». Сумма хищений, в которых обвиняют Серебренникова, оценивается в 68 млн рублей.

С 2006 года Апфельбаум работала в Министерстве культуры, а с июля 2012 по октябрь 2014 года руководила департаментом государственной поддержки искусства. Она подписывала договор с «Седьмой студией» на сумму 66,5 млн рублей.

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Серебренникова задержали в конце августа 2017 года, сейчас он находится под домашним арестом. Под домашним арестом находятся двое других фигурантов дела «Седьмой студии» – бывший генеральный директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский и экс-бухгалтер студии Нина Масляева. По делу проходят также бывший директор «Седьмой студии» Юрий Итин и продюсер Екатерина Воронова; Малобродский находится в СИЗО (27 октября стало известно, что его перевели в спецблок «Матросской тишины»), Воронову объявили в розыск и заочно арестовали.

Из всех фигурантов дела вину признала только Масляева, давшая показания на остальных. Как считают адвокаты Серебренникова, она оговорила себя.