По итогам 2016 года Россия выплатила 500 млн рублей по решениям Европейского суда по правам человека. Такие цифры, сообщает ТАСС, привел замминистра юстиции Михаил Гальперин.

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Гальперин заявил, что большинство жалоб связано с содержанием в колониях и с перевозкой заключенных между ними. Чиновник подчеркнул, что это «объективные вопросы, больше связанные с бюджетированием», и по таким жалобам «никакого разногласия между ЕСПЧ и Россией нет».

«Не может быть вопросов по поводу того, что какие-то компенсации не будут выплачены по решениям ЕСПЧ», – сказал замминистра.

В течение 2016 года ЕСПЧ вынес против России 228 постановлений. Постановления (окончательные решения по существу дела) были вынесены по 645 жалобам. Россия оказалась на первом месте среди всех европейских стран по количеству постановлений пятый год подряд, при этом их число значительно возросло (в 2015 году было 116 постановлений, в 2014 году – 129).

Большая Палата ЕСПЧ в 2016 году вынесла два постановления против России. В деле «Мозер против Молдавии и России» суд обязал Москву выплатить €29 тысяч ущерба Борису Мозеру, который несколько лет незаконно содержался под стражей в Приднестровье по обвинению в мошенничестве. ЕСПЧ счел, что Россия «имеет эффективный контроль или как минимум решающее влияние на Приднестровскую республику». В деле «Блохин против России» суд вынес решение в пользу 12-летнего мальчика, которого задержали по подозрению в вымогательстве и допросили в отсутствие опекунов и адвоката, после чего арестовали на 30 дней и не оказывали в ИВС надлежащую медицинскую помощь. Суд присудил истцу €7500 компенсации и €1,5 тысячи покрытия судебных расходов.

Наиболее громким решением ЕСПЧ против России в 2016 году было постановление по делу «Кировлеса». Европейский суд счел, что Россия, осудившая по статье о мошенничестве Алексея Навального и Петра Офицерова, нарушила право обвиняемых на справедливый суд. ЕСПЧ потребовал пересмотреть переговор и заплатить Навальному и Офицерову €8 тысяч компенсации ущерба и €48 тысяч и €22 тысячи возмещения судебных издержек. В ноябре Верховный суд РФ отменил приговор, однако уже через три месяца в ходе нового процесса Навального и Офицерова осудили заново.

С 2015 года Россия оставляет за собой право не исполнять решения ЕСПЧ. Вступивший тогда в силу закон разрешает Конституционному суду РФ признавать решения неисполнимыми, если они противоречат Конституции России. Руководствуясь этим законом, в частности, власти РФ отказались платить €1,9 млрд бывшим акционерам ЮКОСа.