Госдепартамент США подготовил список из 39 организаций и компаний России, против которых предлагается ввести санкции в соответствии с подписанным в августе Дональдом Трампом законом. Госдеп подчеркивает: перечень опубликованных компаний не означает, что против них уже ведены какие-то ограничения, но является правительственной оценкой в отношении связей организаций с российским государством; сотрудничество с такими организациями как раз и грозит санкциями начиная с 29 января 2018 года. В России к новой порции антироссийских жестов администрации Трампа отнеслись сдержанно, без особого интереса. Однако реальные последствия будут носить гораздо более серьезный, хотя и латентный характер.