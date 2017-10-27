Парламент Каталонии проголосовал за начало «конституционного процесса» по размежеванию с Испанией. Об этом сообщает Reuters.

Отдельно каталонские депутаты проголосовали за независимость региона. Голосование было тайным, об этом попросили представители партий, выступающих за отделение от Мадрида.

Перед голосованием по резолюции о провозглашении независимости Каталонии депутаты от оппозиции покинули зал заседаний. Ранее они заявили, что считают голосование незаконным.

После голосования парламент Каталонии провозгласил независимость региона от Испании. Как объявил спикер, за резолюцию выступили 70 депутатов, 10 – против, еще два бюллетеня были не заполнены. Всего в парламенте 135 депутатов.

В ответ сенат Испании разрешил правительству Мариано Рахоя применить 155-ю статью конституции. Она позволяет распустить правительство Каталонии и передать управление регионом в руки назначенного Мадридом представителя.

В Еврокомиссии отказались прокомментировать ситуацию, отметив, что ее представителям нечего добавить к ранее высказанному мнению. До этого президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер неоднократно говорил, что вопрос о независимости Каталонии – внутреннее дело Испании.

В свою очередь, Рахой призвал население страны к спокойствию и пообещал, что власть закона восстановит порядок в Каталонии. Ранее 27 октября премьер-министр Испании назвал действия каталонского руководства «насмешкой над демократией».

Правительство Испании решило ограничить самоуправление Каталонии после референдума, который прошел в регионе 1 октября. При явке около 42% подавляющее большинство участников референдума (90%) высказались от отделение Каталонии от Испании. Верховный суд Испании и правительство страны признали референдум незаконным.

Сразу после референдума президент Каталонии Карлес Пучдемон подписал декларацию о независимости Каталонии, но одновременно приостановил ее вступление в силу. Он также предложил Мадриду провести переговоры о независимости региона, добавив, что если власти на диалог не пойдут, то каталонский парламент может проголосовать за формальное объявление независимости.