Двоих южноафриканских фермеров приговорили более чем к десяти годам тюрьмы за то, что они заставили залезть в гроб темнокожего. Об этом пишет издание IOl News.

Тео Мартинс Якстонтен получил 14 лет тюрьмы, Виллем Остхейзен – 11 лет. В августе их признали виновными в попытке убийства и похищении.

Судья, которая вынесла приговор, сказала, что фермеры напали на темнокожего из-за расистских побуждений, поэтому они не заслуживают снисхождения.

Инцидент произошел осенью 2016 года. Осужденные обвинили Виктора Млотшву, который шел домой, в том, что он незаконно проник на их территорию. Его избили, заставили лечь в гроб и угрожали, что сожгут заживо. При этом Якстонтен и Остхейзен снимали все на видео.

Когда ролик оказался в интернете, на него сразу обратили внимание темнокожие жители ЮАР. История сразу стала известной и лишь ужесточила расовые конфликты в стране.

В стране до 1994 года проводили политику расовой сегрегации – апартеид. В ЮАР значительно ущемляли в правах темнокожих жителей, для них существовали отдельные пляжи, кинотеатры, библиотеки и прочие места общественные места. Политика сегрегации закончилась после того, как в стране на выборах победил Африканский национальный конгресс. После этого президентом ЮАР выбрали Нельсона Манделу.