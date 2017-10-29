Скука кажется бесполезной эмоцией, которая тем не менее подстерегает на каждом углу. Монотонная работа, неинтересная лекция, очередь, пробка – все это злит и расстраивает, потому что кажется, что мы напрасно теряем время. Но в последние годы изучение скуки превратилось для ученых в захватывающий процесс. Чем больше наука разбирается в ней, тем чаще исследователи признают, что скука не только интересна, но и необходима.

Общепринятого и четкого определения скуки не существует, но ученые сходятся в том, что ее нельзя считать разновидностью апатии или депрессии. Судя по всему, люди воспринимают скуку как неприятное состояние, из которого хочется поскорее выбраться. Настолько неприятное, что в одном из экспериментов участники добровольно били себя током, лишь бы не оставаться наедине со своими мыслями. Пожалуй, именно в этом заключается главное отличие скуки от апатии – мы всегда сохраняем мотивацию выйти из этого состояния – перестать скучать.

Жизнь без скуки невозможно себе представить. Без нее мы, вероятно, бесконечно приходили бы в восторг или ярость по малейшему поводу – при виде дождя, солнца, хлопьев на завтрак и котиков в интернете. Скука сопровождает многие интересные медицине состояния. Известный нейропсихолог и исследователь скуки Джеймс Данкерт из Университета Уотерлу (Канада) в начале 1990-х заметил, что на скуку часто жалуются люди, перенесшие травму головы – им кажется, что они начинают скучать быстрее, чем раньше, и перестают испытывать интерес к тому, чем любили заниматься прежде.