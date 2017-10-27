27 октября парламент Каталонии проголосовал за независимость от Испании. Резолюцию поддержали большинство депутатов местного парламента. В ответ Мадрид ввел в автономии прямое управление. Republic рассказывает, как в течение часа Каталония и Испания приняли важные решения, на которые до этого стороны долго не соглашались.

О том, что Каталония скоро объявит о независимости, стало известно еще 26 октября. В этот день руководитель автономии Карлес Пучдемон должен был объявить досрочные выборы, чтобы пойти Мадриду навстречу. Но он не стал распускать каталонский парламент и назначать дату голосования. Местные издания писали, что правительство Каталонии уже готово выйти из Испании.

За резолюцию о независимости проголосовали 70 депутатов, против выступили только 10, еще двое воздержались. Около 50 депутатов от оппозиционных фракций, выступающих за диалог с Испанией и отказ от независимости бойкотировали голосование. После решения парламента жители Барселоны вышли на улицы, чтобы отпраздновать выход из состава Испании.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой призвал всех испанцев к спокойствию. По его словам, «правовое государство восстановит порядок в Каталонии». Рахой сказал, что не потерпит «попыток кучки людей покуситься на нашу конституцию».

https://twitter.com/marianorajoy/status/923904575509327872

Через час после голосования в парламенте Каталонии Мадрид проголосовал за отстранение руководства Каталонии от власти. В автономии с 28 октября вводится прямое правление. За проголосовали 214 человек, против – 47.

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Сенат вводит прямое правление через 155-ю статью конституции Испании. Документ четко оговаривает порядок действий на тот случай, когда один из регионов объявляет о независимости. В статье говорится, что если автономия угрожает порядку в стране, то федеральный центр имеет право вмешаться в ситуацию и взять власть в свои руки.

После того, как в Каталонии сменится руководство, Мадрид планирует провести досрочные выборы в регионе. Однако что будет происходит дальше в автономии, пока сказать трудно. Фактически, правительство Пучдемона лишено власти, но политик пока не сдается. Неясно, станет ли Мадрид вводить войска в Каталонию для урегулирования ситуации или кризис попытаются решить дипломатическим путем.