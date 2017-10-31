Разбирательство между Федеральной службой безопасности и популярным мессенджером Telegram вышло на финишную прямую: предположительно уже в ноябре начнутся судебные слушания, по итогам которых сервис может быть заблокирован на территории России.

Претензии к основанному Павлом Дуровым мессенджеру возникли у ФСБ из-за того, что Telegram отказался передавать силовикам информацию для дешифровки неких сообщений. До сих пор не было понятно, доступ к каким именно аккаунтам хотела получить спецслужба. Republic удалось выяснить, что речь идет о шести телефонных номерах, которыми, как считают в ФСБ, пользовались «подозреваемые в причастности к террористической деятельности». Два номера из упомянутых в запросе принадлежали братьям Азимовым – предполагаемым организаторам теракта в метро Санкт-Петербурга в апреле 2017 года.

Впрочем, на момент, когда ФСБ отправляла запрос в Telegram, телефоны Азимовых уже три месяца находились в руках оперативников. Также из материалов дела следует, что для связи с куратором из террористического «Исламского государства» один из братьев использовал не Telegram, а WhatsApp.