Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что «эвакуирует» из России ведущую радиостанции Ксению Ларину. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Дождь».

«Я принял решение эвакуировать Ксению Ларину, и она покинет страну минимум на полгода, пока ей не будет гарантирована безопасность, потому что следующий удар в горло может быть после этой передачи от Соловьева. <…> Другого способа защитить своих журналистов у меня нет», – пояснил он.

По словам Венедиктова, Ларина будет вести свои передаче на «Эхе Москвы» удаленно; пока она находится в России. Как передает РБК, сама журналистка отказалась от комментариев, переадресовав вопросы главреду радиостанции.

Кроме того, Венедиктов заявил, что попросит Следственный комитет допросить журналистов ВГТРК, в том числе канала «Россия 24», в сюжетах которого, как он считает, были элементы подстрекательства к нападению на заместителя главного редактора «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр. 11 октября в эфире «России 24» вышел сюжет, посвященный радиостанции, в котором говорилось о «сотрудничестве с западными НКО».

23 октября на Фельгенгауэр прямо в редакции напал мужчина с ножом, который ударил ведущую в горло. Сейчас ведущая находится в НИИ имени Склифосовского, ей сделали операцию. С понедельника 30 октября она, как ожидается, вернется к своим обязанностям удаленно.

Напавший на Фельгенгауэр Борис Гриц 24 октября был арестован на два месяца. Ему предъявили обвинение в покушении на убийство. Сам Гриц заявил, что напал на журналистку, так как она «преследовала» его телепатически несколько лет. В Следственном комитете считают основной причиной нападения нестабильную психику Грица.