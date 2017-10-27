Риск осложнений после операции на сердце возрастает, если операция была проведена в первой половине дня. К такому выводу пришла группа французских ученых; результаты их работы опубликованы в научном журнале Lancet.

В рамках исследования ученые изучили состояние 596 пациентов, которым делали операции на клапанах сердца; их наблюдали в течение пятисот дней после хирургического вмешательства. Из них 298 человек перенесли операции утром и 298 – во второй половине дня. Инфаркт или сердечная недостаточность за этот срок были зафиксированы у 54 (18%) перенесших операцию с утра пациентов и у 28 (9%) больных, операции которым делались во второй половине дня.

На втором этапе исследования ученые выбрали по 44 пациента в утренней и вечерней группе и изменили уровень тропонина Т в их крови (тропонин Т – один из белков, участвующих в сокращении сердечной мышцы). Выяснилось, что у пациентов вечерней группы содержание тропонина Т было ниже, в связи с чем исследователи сделали вывод, что утренние операции наносят ткани больше урона.

Помимо этого, ученые выделили 287 генов, активность которых отличалась у вечерней и утренней групп. Большинство из этих генов оказались связаны с циркадными ритмами организма. Исследователи предположили, что нивелировать обнаруженный эффект можно с помощью препаратов, которые искусственно сбивают циркадные ритмы.

Авторы исследования подчеркнули, что сделанные выводы недостаточны, чтобы отказаться от проведения операций с утра. «Мы не хотим сказать людям, что операции опасны – они необходимы для спасения жизни. И если у нас есть пациенты с наибольшим риском, определенно их операции не могут быть отложены на вторую половину дня», – рассказал BBC News один из исследователей.

По заявлениям ученых, обнаруженная взаимосвязь должна быть проверена с помощью более масштабных исследований.