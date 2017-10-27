В Сирии за первые 9 месяцев 2017 года погиб минимум 131 российский гражданин. Об этом сообщает Reuters, которому удалось ознакомиться со справкой о смерти Сергея Поддубного, выданной консульством РФ в Дамаске.

Как поясняет Reuters, номер на справке Поддубного – 131 – соответствует числу умерших на момент регистрируемой смерти в течение текущего года, это принято процедурой в российских учреждениях, описанной в приказе Минюста. Неназванный российский дипломат подтвердил агентству, что в консульствах регистрация смертей граждан РФ ведется по этой процедуре.

В справке указано, что смерть Поддубного в городе Тиас провинции Хомс наступила от «обугливания тела». Род занятия умершего не указан, но один из его товарищей и родственник сообщили агентству, что Поддубный участвовал в сирийской операции по частному контракту.

Кроме того, Reuters ознакомился еще с двумя справками о смерти – Дмитрия Маркелова и Юрия Сокальского, погибшими также в Тиасе. Агентство еще в марте 2017 года сообщало, что Маркелов и Сокальский были гражданскими лицами, работающими по контракту под началом российского военного командования. Маркелов погиб от «геморрагического шока от осколочных и пулевых ранений», а Сокальский – «от геморрагического шока от многочисленных осколочных ранений».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил Reuters: «Мы не располагаем информацией об отдельных гражданах, которые посещают Сирию. На этом считаю вопрос отработан».

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