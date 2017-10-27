Российский миллиардер Михаил Прохоров договорился с сооснователем онлайн-ретейлера Alibaba Джозефом Цаем о продаже 49% акций в клубе NBA Brooklyn Nets. Об этом сообщает Bloomberg.

Соглашение с Прохоровым подразумевает возможность увеличение доли Цая до контрольного пакета акций, сообщает спортивный телеканал ESPN со ссылкой на источники в NBA.

По данным ESPN, Brooklyn Nets оценили в $2,3 млрд. Сумма сделки в таком случае составила около $1,1 млрд (49% акций). В течение четырех лет, пока Цай не выкупит контрольный пакет акций, он не будет участвовать в управлении клубом.

В сделку не вошла продажа спортивной арены Barclays Center – домашней площадки для Brooklyn Nets и хоккейной команды New York Islanders.

Компания Прохорова Onexim Sports & Entertainment купила 80% акций Brooklyn Nets и 45% Barclays Center в 2010 году. Стоимость приобретенных акций составила $223 млн. В 2015 году бизнесмен выкупил оставшиеся доли и стал полноценным владельцем клуба и арены. Итоговые суммы – $875 млн за команду и $825 млн за стадион.

Цай – один из основателей и действующий вице-президент Alibaba Group. Forbes оценивает его состояние почти в $9 млрд.