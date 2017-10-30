Заброшенные дома, пустые деревни и города-призраки – явление, характерное для многих стран, следствие урбанизации, демографического спада и экономических кризисов. В России, согласно переписи 2010 года, около трети сельских поселений фактически пустовали (население менее 10 человек), примерно в 13% жителей не было вообще.

В некоторых регионах показатели были выше. В Северо-Западном федеральном округе – 46% и 16%, в Центральном федеральном округе – 58% и 20% (все это происходило на фоне общего роста рождаемости в стране, хотя, по данным Росстата, в 2017 году число родившихся детей снова пошло на спад). Некоторые из заброшенных деревень целиком выставляются на продажу.

Это особенно актуально для Японии. С конца 1980-х годов число пустых домов там выросло вдвое. Сейчас их более 8 млн, около 14% всего жилья (некоторые предлагаются для аренды, но более четверти – фактически заброшены). По прогнозу Nomura Research Institute, к 2033 году пустовать будет около трети всего жилья в стране – более 21 млн домов (для сравнения – в США доля пустого жилья составляет около 8%). По другим оценкам, к 2040 году площадь заброшенной земли будет сопоставима с размерами острова Хоккайдо (83 тысячи квадратных километров).

Это не только опустевшие деревни, жители которых перебрались в город. Тенденция касается и небольших городов, и пригородов мегаполисов. Даже в Токио (агломерация Токио – одна из самых крупных в мире) число пустых домов растет.

Все это – индикатор демографического спада. Население Японии, после периода роста во второй половине XX века, сейчас стареет и сокращается. Среди причин – стагнация, последовавшая за экономическим бумом 1980-х годов, изменение структуры рынка труда (сокращение числа людей, занятых на постоянной работе, которая в Японии традиционно считалась условием для вступления в брак) и падение рождаемости. Если тенденция сохранится, через 50 лет население сократится на треть. Пустые дома – иллюстрация этого процесса.