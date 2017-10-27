Британская компания On-line Plc, которая занимается инвестициями, объявила, что меняет свое название на On-line Blockchain Plc. Вскоре после этого ее акции подорожали в общей сложности на 394%, сообщает Bloomberg.

Компания объявила о своих планах еще 26 октября, тогда ее бумаги подорожали только на 19%. К полудню 27 октября объем торгов составил 2,9 млн акций, что оказалось в 16 раз выше, чем за весь год.

Глава компании в своем заявлении отметил, что сейчас «правильное время», чтобы переименовать On-line Plc, чтобы показать развития в блокчейне и сфере криптовалют.

Рост акций замедлился после того, как компания выпустила новый релиз. В ней On-line Plc предупредила, что пока ее развития блокчейн-продукта на достаточно низком уровне. Капитализация компании составила $5,8 млн – это самый высокий показатель с 2005 года.

Как отмечает Bloomberg, это уже не первый случай, когда акции компании так резко дорожали из-за слова «блокчейн» в названии. Подобный случай был в начале октября. Bioptix Inc сменила свое название на Riot Blockchain, после чего ее капитализация выросла вдвое.