Радиостанция «Эхо Москвы» и ее главный редактор Алексей Венедиктов «начали травлю журналистов ВГТРК» и лично ведущего Владимира Соловьева. Об этом сам Соловьев заявил в интервью газете «Комсомольская правда».

«Эта травля не только в СМИ. Они еще пытаются подключить и следственные органы. Пусть это остается на их совести. <…> Сама идея призывать к противоправным действиям для меня неприемлема. Любой, кто смотрит мои программы и слушает мои радиоэфиры, знает, что я выступаю резко против тортика в лицо, зеленки в глаза и вмешательства в частную жизнь», – подчеркнул он.

По словам Соловьева, своими действиями «Эхо Москвы» «работает на западную аудиторию, где наверняка скажут – смотрите, либеральным журналистам в России угрожают, им приходится скрываться из страны». Ведущий добавил: «Но хочется напомнить, что на “Эхо” приходят разные люди, в том числе из власти. Венедиктов часто находится в Кремле, хвастается своей близостью с правительством. Поэтому сказать, что власть не помогает “Эху” и обходит стороной, было бы не точно».

Таким образом Соловьев отреагировал на заявление Венедиктова 27 октября, в котором главред «Эха Москвы» пообещал «эвакуировать» из России ведущую радиостанции Ксению Ларину, чтобы защитить ее от возможных нападений после программы Соловьева. Венедиктов также намерен обратиться в Следственный комитет, чтобы там допросили журналистов ВГТРК, в том числе «России 24». Главред «Эха Москвы» считает, что в сюжетах телеканала имелись элементы подстрекательства к нападению на заместителя главного редактора «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр. 11 октября на «России 24» показали сюжет «Эхо Госдепа. Радиостанция “Эхо Москвы” попалась на сотрудничестве с западными НКО», в котором упоминалась Фельгенгауэр.

В свою очередь, генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев посоветовал Венедиктову обратиться не в СК, а к психиатру, «потому что у него налицо бред преследования».

23 октября на Фельгенгауэр в редакции «Эха Москвы» напал вооруженный ножом мужчина, он нанес удар ей в шею. Ведущую отправили в НИИ имени Склифосовского, где ей сделали операцию, ожидается, что она удаленно вернется к своим обязанностям 30 октября.

Напавшего на Фельгенгауэр Бориса Грица арестовали на два месяца и предъявили обвинение в покушении на убийство. По словам Грица, он напал на ведущую, потому что она несколько лет «преследовала» его телепатически. В СК считают основной причиной нападения нестабильную психику Грица.