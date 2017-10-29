Создатель Amazon Джефф Безос снова стал лидером рейтинга богатейших мировых бизнесменов по версии Forbes. По оценкам журнала, текущее состояние Безоса выросло до $93,1 млрд.

Капитал Безоса увеличился после существенного роста котировок Amazon – акции онлайн-ритейлера по итогам 27 октября подорожали на 13%. Это произошло после публикации финансовой отчетности компании, оказавшейся лучше прогнозов аналитиков; так, операционная прибыль Amazon за третий квартал достигла $21 млн.

В результате Безос опередил сооснователя Microsoft Билла Гейтса, капитал которого по итогам торгов 27 октября составил $89,9 млрд. В топ-5 самых состоятельных людей мира вошли инвестор Уоррен Баффетт ($80,6 млрд), владелец бренда Zara Амансио Ортега ($77,9 млрд) и создатель Facebook Марк Цукерберг ($73,8 млрд).

В первый раз Безос обогнал Гейтса 27 июля, но лидером рейтинга Forbes он продержался меньше суток. Тогда на некоторое время состояние Безоса выросло до $90,6 млрд.

27 октября Безос также занял первое место в рейтинге Bloomberg Billionaires с капиталом $93,8 млрд. Гейтс находится на второй строчке с состоянием $88,7 млрд.