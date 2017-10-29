В правительстве Испании заявили, что приветствовали бы участие отстраненного от власти президента Каталонии Карлеса Пучдемона в новых выборах в регионе. Об этом сообщает Associated Press.

Согласно распоряжению Мадрида, внеочередные выборы в каталонский парламент должны пройти 21 декабря. Прежнее руководство региона было распущено центральным правительством на экстренном заседании 27 октября.

Сам Пучдемон отказался признать отставку своего правительства. 28 октября он призвал каталонцев к «демократическому сопротивлению» против введения прямого управления со стороны Мадрида.

В свою очередь, официальный представитель правительства Испании Иниго Мендес де Виго в интервью Reuters заявил, что если Пучдемон примет участие в выборах, назначенных Мадридом, он как раз и «сможет осуществить это демократическое сопротивление».

Парламент Каталонии 27 октября проголосовал за резолюцию, декларирующую независимость региона от Испании. После этого сенат Испании разрешил премьер-министру Мариано Рахою применить 155-ю статью конституции, которая ограничивает автономию Каталонии. В соответствии с этой статьей парламент и правительство Каталонии были распущены, главой региона назначили первого заместителя Рахоя Саройю Саэнс де Сантамарию.

В Каталонии 1 октября прошел референдум, на котором 90% участников (при явке около 42%) высказались за отделение от Испании. Верховный суд Испании и правительство страны признали референдум незаконным.

Пучдемон сразу после референдума подписал декларацию о независимости Каталонии, но одновременно приостановил ее вступление в силу. Он также предложил Мадриду провести переговоры о независимости региона.