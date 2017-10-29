Обломки российского вертолета Ми-8, 26 октября упавшего в море около Шпицбергена, обнаружены. Об этом сообщила Норвежская спасательная служба.

По данным спасателей, обломки найдены на расстоянии 1,2 морской мили (2,2 километра) к северо-востоку от мыса Хеер на глубине 209 метров. Поисковая операция завершена, полиция займется поисками тел жертв катастрофы.

По данным «Интерфакса», для исследования дна в районе места происшествия из Мурманска направляются российские водолазы с глубоководным робототехническим оборудованием. Источник агентства добавил, что «на глубине 178 метров обнаружены предположительно предметы, характерные для кабины российского вертолета, и личные вещи членов экипажа».

Ми-8, летевший из поселка Пирамида в Баренцбург, упал в море около Шпицбергена 26 октября. На борту находились восемь человек: сотрудники НИИ Арктики и Антарктики Олег Голованов, Николай Фадеев и Максим Каулио и экипаж: командир Евгений Баранов, второй пилот Владимир Фролов, бортмеханик Алексей Поуляускас, техник Марат Михтаров и инженер Алексей Королев.

В компании «Конверс Авиа» заявили, что вертолет принадлежал ей и находился в лизинге у треста «Арктикуголь». У последнего на Шпицбергене расположены поселок и угольная шахта.

Полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном округе Николай Цуканов 27 октября говорил «Интерфаксу», что причиной крушения вертолета могли стать сложные климатические условия. Источник агентства в международных службах авиационного поиска и спасения за день до этого допустил, что пилоты Ми-8 могли столкнуться с соматофавической иллюзией (потерей пространственного положения), либо с другим психологическим явлением, которые спровоцировали катастрофу.