Спецпрокурор Роберт Мюллер, расследующий дело о российском вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году, в пятницу 27 октября утвердил первые официальные обвинения. Имена обвиняемых не разглашаются, но ожидается, что в понедельник будут проведены первые аресты. В зоне наибольшего риска бывший руководитель избирательной кампании Трампа Пол Манафорт, бывший советник президента по национальной безопасности Майкл Флинн и бывший внешнеполитический советник избирательного штаба Трампа Картер Пейдж.

Данный факт выводит расследование о «русском следе» на совершенно новый уровень – в СМИ будет активно обсуждаться содержание обвинений, проливающее свет на главные версии следствия. Это неизбежно обострит внутриполитический кризис в США за несколько дней до того, как Дональд Трамп отправится в турне по странам Азии, где на саммите АТЭС во Вьетнаме 12 ноября должен состояться его второй личный контакт с Владимиром Путиным. В случае, если Трамп предпримет шаги по отстранению спецпрокурора, к чему его активно призывают некоторые сторонники в конгрессе и СМИ, политический кризис примет экзистенциальный характер, а импичмент президента перестанет быть сугубо теоретическим упражнением.

Ирония в том, что всю прошлую неделю казалось, что в истории вокруг «российского вмешательства» вот-вот произойдет разворот в пользу президента.