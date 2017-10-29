В Москве около станции метро «Улица 1905 года» задержали Николая Ляскина, главу столичного штаба политика Алексея Навального. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

Кроме Ляскина, задержаны заместитель координатора московского штаба Виталий Серуканов и юрист Дмитрий Волов. Всех их подозревают в организации митинга; они доставлены в ОВД «Пресненский». Кроме того, были задержаны еще пять волонтеров штаба Навального.

https://twitter.com/teamnavalny_mos/status/924604021230489606

Позднее московская команда Навального сообщила в сети «ВКонтакте», что Ляскина отпустили из ОВД без протокола. Сам он подтвердил в твиттере, что его «просто продержали в ОВД три часа».

В выходные штаб Навального проводит День мобилизации волонтеров, когда активисты ходят с агитацией по квартирам. В ответ на «беспредел полиции» Ляскин пообещал активнее вести предвыборную кампанию.

Навальный в декабре 2016 года объявил о намерении участвовать в президентских выборах 2018 года. В феврале текущего года суд в Кирове приговорил Навального к пяти годам условно по делу «Кировлеса», что лишает оппозиционера возможности баллотироваться.