Можно ли это назвать войной? Вообще очень похоже: Алексей Венедиктов жалуется в Следственный комитет на Владимира Соловьева, в эфире у которого на радио «Вести FM» соведущий Армен Гаспарян назвал «откровенной сволочью» ведущую «Эха Москвы» Ксению Ларину. Венедиктов говорит, что после этого эфира он «эвакуировал» Ларину из России, поскольку агрессивные разговоры о ведущей могут спровоцировать нападение на нее. Соловьев в ответ обвиняет Венедиктова в «травле журналистов ВГТРК» и его лично, а коллега Соловьева по телеканалу «Россия-1» Дмитрий Киселев сравнивает Венедиктова с человеком, напавшим на прошлой неделе на журналистку «Эха» Татьяну Фельгенгауэр – у обоих, как считает Киселев, «бред преследования».

Московские журналисты часто ругаются между собой в фейсбуке, давно придуман термин «медиасрач», но в таких конфликтах редко участвуют одновременно сотрудники лояльных и нелояльных Кремлю СМИ – профессиональное сообщество давно разделилось на фракции, предпочитающие друг друга не замечать; журналист «Российской газеты» не станет выяснять отношения с коллегой из «Медузы» – между ними вообще нет никаких отношений, зато «Медуза» с удовольствием укажет на ошибки и недоработки авторов «Новой газеты». Ведущие «Дождя» скорее поругаются с коллегами (и часто бывшими сослуживцами) с RTVI, но вряд ли станут критиковать ведущего политических ток-шоу Первого канала Артема Шейнина – о нем соцсети вспоминают только в тех случаях, когда он избивает несчастного Майкла Бома или вносит в студию ведро дерьма.

В принципе эти межфракционные отношения очень похожи на сосуществование казенного официоза и неподцензурного подполья в какой-нибудь несвободной стране – одни охраняют устои, другие их подрывают, и вместе им не сойтись. И вот тут происходит какой-то сбой – по крайней мере, отношения между ВГТРК и «Эхом» больше похожи на отношения между «Правдой» и «Литературной газетой» (а не «Хроникой текущих событий») – да, первые несопоставимо влиятельнее и сильнее, зато у вторых больше степеней свободы, но все равно наступит утро, и все участники конфликта встретятся на совещании в ЦК. Какой бы ожесточенной ни была война между ними, все проблемы так или иначе решаются в одних и тех же кабинетах, и телефоны, по которым будут звонить участники конфликта, тоже будут одними и теми же, и напрашивается вопрос – это настоящая война или все-таки понарошку?