В этот понедельник, 30 октября, исполняется 79 лет с того мрачного предхэллоуинского вечера 1938 года, когда по американскому радио прозвучала театральная инсценировка «Войны миров» Герберта Уэллса. Радиопередача сообщала о массовом вторжении марсиан. Среди простых американцев началась паника – люди, приняв художественный вымысел за чистую монету, бросали дома и мчались в ночь неведомо куда. История вошла в учебники по медиа и психологии как пример массовой истерии, спровоцированной СМИ, и широко разошлась по миру – например, этот эпизод через неделю упомянул в своем радиообращении Адольф Гитлер (естественно, как пример «разложения и упаднического состояния демократии»).

История действительно поучительная, если бы не одно обстоятельство: ничего подобного, на самом деле, не было. Может быть, несколько радиослушателей и испугались, но никакой массовой истерии не случилось. Панику, как стало понятно позже, раздули газеты. И у них было на то весьма странное основание.