Измеритель аудитории СМИ Mediascope (бывший TNS Russia) начнет изучать смотрение телевизора на даче. Об этом, как пишет «Коммерсантъ», сообщили в компании.

Исследования начнутся с третьего квартала 2018 года, выборка проекта составит 1 тысячу домохозяйств.

Компания провела исследование летом 2017 года, которое показало, что на один дачный участок приходится 1,5 телевизора (в городе – 1,7 на квартиру). Вовсе не используют телевизор на даче – 1,4% опрошенных.

В Mediascope планируют, что исследование аудитории телеканалов на даче прибавит 4–8% к нынешним рейтингам. Сейчас, согласно исследованиям, телесмотрение ниже всего с мая по август – 14–15%, в то время как пик приходится на январь – 19,3%. Больше половины опрошенных (59%) посещают дачу только в летний период.

Во второй половине 2018 года Mediascope планирует начать исследования мобильной аудитории; сейчас в интернете исследуются зрители, которые смотрят телеканалы с десктопов.

«ВЦИОМ-Медиа» купила 80% TNS Russia у британской WPP в 2016 году, после чего компанию переименовали в Mediascope. WPP была вынуждена продать TNS после принятия поправок к законам «О СМИ» и «О рекламе». Согласно поправкам, проводить телеизмерение в России должна единая компания, которую одобрит Роскомнадзор. Иностранцам в ней может принадлежать не более 20% акций.