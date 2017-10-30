Фильм Алексея Учителя «Матильда» в первый уикенд в широком прокате собрал почти 200 млн рублей. Об этом сказано на сайте Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Общие сборы на 30 октября составили 202,5 млн рублей.

В российском прокате лента заняла второе место на выходных. Ее опередил фильм Disney – «Последний богатырь». Его сборы в уикенд составили 416 млн рублей.

«Матильда» и «Последний богатырь» вышли в прокат одновременно – 26 октября. «Последний богатырь» снял режиссер Дмитрий Дьяченко.

@widget type=post-embed id=87264

Фильм «Матильда» рассказывает об отношениях императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Против фильма активно выступала депутат Госдумы Наталья Поклонская, она подала 43 жалобы на создателей фильма, однако в Генпрокуратуре не нашли нарушений.