27 октября парламент Каталонии проголосовал за независимость от Испании, после чего практически сразу центральные власти страны ввели в автономии прямое правление и распустили правительство и парламент региона. Republic вкратце рассказывает, как прошли следующие два дня.

Исполняющей обязанности президента автономии назначена Сорайя Саенс де Сантамария, вице-премьер и министр территориального управления Испании. Обязанности других министров каталонского правительства будут выполнять соответствующие министры правительства Испании. Сама де Сантамария с какими-либо громкими политическими заявлениями после своего назначения не выступала.

Смещенный с должности бывший глава правительства Карлос Пучдемон в отставку уходить отказался. Он заявил, что решение о его отставке может принимать только парламент, который избрал его на эту должность, и призвал своих сторонников к «мирному демократическому сопротивлению» против Мадрида. В правительстве Испании, в свою очередь, напомнили, что Пучдемон и его сторонники могут быть обвинены в суде в узурпации власти (и получить до трех лет тюрьмы), если продолжат исполнять полномочия. Из крупных чиновников Каталонии публично с отставкой согласился только глава полиции региона.

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Досрочные выборы в парламент Каталонии назначены на 21 декабря. В Мадриде уже заявили, что пока нет никаких препятствий для участия Пучдемона в них. В то же время, опрос, опубликованный El Mundo, показал, что сепаратисты по итогам новых выборов могут потерять большинство – суммарно партии, поддерживающие отделение, получат 65 из 135 кресел в парламенте.

О своем непризнании независимости Каталонии заявил Европарламент и крупнейшие государства мира. Официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила, что референдум противоречит Конституции Испании, в администрации президента США заявили о поддержке единой Испании. О готовности рассмотреть вопрос о признании независимости Каталонии заявили только в частично признанной Южной Осетии.

В воскресенье в Барселоне прошла крупнейшая акция противников независимости Каталонии. По данным организаторов, в ней приняли участие до 1 млн человек (население Барселоны составляет 1,6 млн), по данным полиции – 300 тысяч человек.