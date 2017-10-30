Журналистка Екатерина Гордон намерена баллотироваться на пост президента России и участвовать в выборах 2018 года. Об этом сказано на ее сайте.

Она назвала себя кандидатом за права женщин и детей. Сайт журналистки расположен на домене gordonzabab.ru.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=phWlXpkQN9I

«Я, вероятно, буду единственным кандидатом, не согласованным с Администрацией президента», – заявила она в обращении.

Ранее о намерении выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах объявила телеведущая Ксения Собчак. Она будет позиционировать себя во время предвыборной кампании как «кандидат против всех». Собчак уточнила, что предупредила президента России Владимира Путина о своем выдвижении, однако подчеркнула, что не согласовывала с ним выдвижение.

«Ведомости» в сентябре писали, что Кремль намерен сделать женщину главным соперником Путина на выборах. «Идеальным вариантом» называли Ксению Собчак.