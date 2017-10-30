Американский актер Кевин Спейси признался в своей гомосексуальности. Об этом он написал в своем твиттере.

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По словам Спейси, на протяжении жизни у него были отношения и с женщинами, и с мужчинами. Теперь актер решил «жить как гей».

Пост Спейси стал реакцией на материал BuzzFeed. В нем актер Энтони Рэпп рассказал о сексуальных домогательствах со стороны Спейси. По словам Рэппа, в 1986 году Спейси пытался заняться с ним сексом на вечеринке. Рэппу тогда было всего 14 лет.

В своем посте Спейси отметил, что не помнит описываемый случай. «Если я действительно вел себя так, как это описывается, то я приношу ему искренние извинения», – написал актер.

Спейси никогда не раскрывал подробности своей личной жизни. Конфиденциальность порождала слухи о гомосексуальности актера, но он их всегда отрицал.

Спейси – двукратный лауреат премии «Оскар». С 2013 года он играет главную роль в сериале Netflix «Карточный домик». Его герой – вымышленный американский политик Фрэнк Андервуд, борющийся за власть в стране.