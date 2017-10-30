В Саудовской Аравии женщинам разрешат посещать спортивные мероприятия на стадионах с 2018 года, пишет Reuters.

Стадионы в Эр-Рияде, Эд-Даммаме и Джедде переоборудуют, чтобы сделать пригодными для посещения семей.

Женщин впервые пустили на стадион в Саудовской Аравии 23 сентября в рамках празднования 87 Национального дня.

Такое решение – часть программы Саудовской Аравии по вовлечению женщин в общество. Ранее в Джидде открыли первый фитнес-центр для женщин Studio 5, а саудовскую принцессу Риму бинт Бандар Аль Сауд назначили президентом Федерации спортивных общин Саудовской Аравии.

Водить автомобиль женщинам в Саудовской Аравии разрешили в сентябре.