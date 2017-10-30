Последствия аварии на АЭС «Фукусима-1» привели к изменениям в размерах тела и мозга проживающих в регионе обезьян. Исследования японского ветеринара Синъити Хайямы были летом опубликованы в журнале Nature, а в конце октября он впервые представил их на научной конференции. Суть и результаты исследования пересказывает Forbes.

Свои исследования Хайяма начал в 2008 году, первоначально он намеревался выяснить, как увеличение популяции обезьян влияет на сельское хозяйство. В 2011 году, после аварии, он решил не прекращать исследования, чтобы понять, как на обезьян повлияла радиация.

Родившиеся после аварии обезьяны, выяснил исследователь, в среднем имели намного меньший вес и размеры. При этом помимо общих размеров тела, у обезьян также уменьшился средний размер мозга. Как напоминает ученый, сниженный вес и микроцефалия также были характерны для людей, родившихся в Хиросиме и Нагасаки после атомных бомбардировок.

Nature

Помимо этого, родившиеся после аварии обезьяны намного чаще страдают анемией (малокровием): у них обнаружено намного меньше белых и красных кровяных телец и гемоглобина, нежели у здоровых сородичей. За период с 2012 по 2017 годы уровень кровяных телец так и не пришел в норму, выяснил Хайяма.

«У этих обезьян есть прямая корреляция между количеством белых кровяных телец и концентрацией радиоактивного цезия в мышцах. Подобная ситуация наблюдалась у детей Чернобыля», – пояснил ученый.

Авария на «Фукусиме-1» произошла в марте 2011 года из-за сильнейшего в истории Японии землетрясения и последовавшего за ним цунами. Непосредственно при аварии жертв не было; власти полагают, что в течение двух лет от радиационного поражения могли умереть около полутора тысяч человек. Станция была официально закрыта в 2013 году, работы по устранению последствий аварии продолжаются до сих пор.